Een kortsluiting in de zekeringkast zorgde ervoor dat het huis van Jess en Christy tijdelijk onbewoonbaar is. — © jve

Knokke-Heist

Het gezin van Jess Wittevrongel (38) en Christy De Graeve (35) is wellicht aan erger ontsnapt. Hun huis is tijdelijk onbewoonbaar sinds hun elektriciteitskast vorige week in brand schoot. “Alles wijst op een probleem met onze digitale meter van Fluvius, en we zijn blijkbaar niet de enigen”, waarschuwt Jess. Fluvius ontkent dat er een structureel probleem is met digitale meters.