Op haar negende al gearresteerd: dit is de opvallende nieuwe campagneleider van Joe Biden

“Let’s finish the job!” Met die slogan kondigde Joe Biden (80) aan dat hij in 2024 gaat voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Moet hem helpen in het zadel te blijven: zijn nieuwe campagneleider Julie Chavez Rodriguez, een vrouw met een opvallende familiegeschiedenis en nu al de machtigste latina in het Witte Huis.

De 45-jarige Julie Chavez Rodriguez is de kleindochter van Cesar Chavez (1927-1993), een Mexicaans-Amerikaanse vakbondsleider en burgerrechtenactivist die vanaf de jaren 1950 decennialang verbeten streed voor betere arbeidsvoorwaarden en meer sociale rechten voor landarbeiders. Vandaag is Cesar Chavez Day (31 maart) in veel staten zelfs een officiële feestdag en Joe Biden is een groot bewonderaar van de man: al sinds zijn eerste dag als Amerikaans president heeft hij een borstbeeld van Chavez in het Oval Office staan.

Het borstbeeld van Cesar Chavez in het Oval Office, naast de familieportretten van Joe Biden. — © AP

Het activisme zit Julie Chavez Rodriguez dus in het bloed. Als kind groeide ze op in een gemeenschap van landarbeiders. Haar familie nam haar van jongs af mee naar demonstraties, en ze deed gemeenschapswerk in de Californische Central Valley, waar ze woonde. “Ik dacht altijd dat ik een normale opvoeding had genoten”, zei Chavez Rodriguez daarover tegen het Amerikaanse nieuwsnetwerk NBC. “Tot ik aan de universiteit begon te studeren en besefte hoe atypisch ze werkelijk geweest was.” Volgens The New York Times werd ze als negenjarige zelfs eens gearresteerd, toen ze voor een buurtsupermarkt folders over de gevaren van pesticiden stond uit te delen. “Toen ik 12 jaar was, kon ik de vijf schadelijkste pesticiden opnoemen”, schreef ze er zelf over.

Van Californië naar Washington

Na haar afstuderen bouwde Chavez Rodriguez een indrukwekkend cv op. Eerst als directeur van de Cesar Chavez Foundation, maar vanaf 2008 – toen de Democraten met de verkiezing van Barack Obama weer de macht grepen in de VS – dook ze in de politiek. “Toen ik president Obama voor het eerst hoorde spreken, hoorde ik mijn grootvaders erfenis in hem. Hij had diezelfde attitude. Ik móést gewoon deel uitmaken van zijn kabinet”, aldus Chavez Rodriguez.

Tijdens haar jaren in Washington werkte ze op verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, alvorens special assistant van president Obama te worden. In 2016 ging ze werken voor huidig vicepresident Kamala Harris. Eerst in hun thuisstaat Californië, waar Harris procureur-generaal was. Later, toen Harris zich kandidaat stelde voor het presidentschap, werd Chavez Rodriguez een sleutelspeler in haar campagneteam.

Harris trok haar kandidatuur nog voor de Democratische voorverkiezingen in, maar ze werd wel running mate van Joe Biden en vervolgens Amerikaans vicepresident. Daardoor kon ook Julie Chavez Rodriguez opnieuw de overstap naar Washington maken. Ze werd er directeur van het departement Intergovernmental Affairs en senior advisor van de president, wat van haar vandaag de hoogstgeplaatste persoon van latino-afkomst in het Witte Huis maakt. Niet verkeerd, voor iemand die er naar eigen zeggen “nooit van had durven te dromen om in het Witte Huis te belanden”.

Haar nieuwe baan als campagneleider belooft een uitdaging te worden, al was het maar door de leeftijd van de president. Joe Biden was bij zijn aantreden in januari 2021 al de oudste president die de Verenigde Staten ooit gekend hebben. Bij de start van zijn eventuele tweede termijn zal hij 82 zijn.