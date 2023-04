EU maakt zich op voor gezamenlijke gasaankopen

Al snel na de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar had de Commissie de lidstaten voorgesteld om in navolging van coronavaccins ook samen gas aan te kopen. In plaats van elkaar te beconcurreren in de zoektocht naar alternatieven voor Russisch gas, zouden de lidstaten zo hun collectieve marktmacht kunnen uitspelen en lagere prijzen bedingen.

De lidstaten willen minstens 15 procent van hun nationale streefcijfer voor gasopslag realiseren via gezamenlijke aankopen, goed voor zo’n 13,5 miljard kubieke meter per jaar. Tot nu toe hebben 76 bedrijven uit de 27 lidstaten van de Europese Unie en een aantal partnerlanden zich aangemeld op het platform, en de Commissie verwacht dat het aantal nog zal stijgen.

In een eerste fase tot 2 mei kunnen deze bedrijven op het platform AggregateEU hun aankoopbehoeften aanmelden. Nadat alle verzoeken zijn ingediend, worden de volumes opgeteld en aanbesteed op de wereldmarkt. Vanaf 9 mei kunnen leveranciers biedingen doen. Vervolgens gaan de bedrijven met de leveranciers onderhandelen over de contractvoorwaarden voor de aankoop en levering van lng of pijpleidinggas.

Die onderhandelingen met de leveranciers kunnen gevoerd worden door één deelnemend bedrijf, dat als centrale inkoper of tussenpersoon optreedt. Bij die onderhandelingen is de Commissie niet meer betrokken, maar ze verwacht wel dat de eerste contracten tegen de zomer afgerond zullen worden. De komende periode wordt om de twee maanden een vraagbundelingsronde georganiseerd.