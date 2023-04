Dodentol na ontploffing in Pakistan opgelopen tot 17, geen sprake van zelfmoordaanslag

De dodentol na een explosie in een kantoor van antiterreureenheden van de Pakistaanse politie in Kabal, een stad in het noordwesten van de Swatvallei, is opgelopen tot 17. Dat hebben de autoriteiten dinsdag meegedeeld. Aanvankelijk hadden de autoriteiten meegedeeld dat er sprake was van een zelfmoordaanslag, maar volgens de plaatselijke politie werden de zware explosies veroorzaakt door kortsluiting waardoor de munitie die er lag opgeslagen, tot ontploffing kwam.