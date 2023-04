Medvedev waarschuwt voor onderschatting van kernmacht Rusland

De kernmacht zou die wapens kunnen gebruiken als haar bestaan bedreigd wordt door een aanval, zei Medvedev dinsdag in een wapenfabriek die raketten produceert. “Het antwoord op zulke acties is het gebruik van kernwapens”, zei de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad toen hij een forum voor jongeren en studenten uit Moskou toesprak.

“Onze potentiële tegenstanders mogen dat niet onderschatten”, benadrukte Medvedev expliciet. Hij verwees daarmee naar opvattingen in het Westen dat Rusland enkel dreigt, bluft en niet serieus bereid is kernwapens te gebruiken in de confrontatie met de NAVO en het Westen over Oekraïne. Medvedev schetste voor zijn publiek ook de vernietigende kracht van kernbommen.

De ex-president liet zich in de loop van de Russische aanvalsoorlog al herhaaldelijk opmerken met nucleaire dreigementen. Hij sprak opnieuw zijn overtuiging uit dat Rusland de oorlog zou winnen en Oekraïne verpletteren. De wapenindustrie draait op volle toeren en produceert voldoende tanks, artilleriegranaten en raketten, zie hij. Medvedev beweerde opnieuw dat Polen, Hongarije en Roemenië delen van hun buurland Oekraïne willen annexeren. Daar is echter geen bewijs voor.

De 57-jarige zei ook dat Rusland zich in een niet officieel uitgeroepen oorlog met het Westen bevindt. Kernwapens dienen daarbij niet alleen als bescherming, ze beveiligen het land ook tegen de “door de Verenigde Staten beoogde opsplitsing van Rusland”. Medvedev ziet de planeet ook op de rand van de Derde Wereldoorlog staan. “Wat de laatste druppel, wat de aanleiding zal zijn, kan ik niet zeggen. Maar op een bepaald moment kan het gebeuren”, zei hij.