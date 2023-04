Onderzoek naar overlijden van koppel in Brakel: alles wijst op gezinsdrama

In het onderzoek naar het overlijden van een koppel in het Oost-Vlaamse Brakel, waarbij zondagavond het lichaam van de vrouw aangetroffen werd op straat en kort daarna het lichaam van haar man aan de voet van een uitkijktoren, wijst alles op een gezinsdrama. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen na afloop van de autopsieën.

Het lichaam van de vrouw werd rond 17.15 uur aangetroffen aan de Keiweg in Zegelsem, een deelgemeente van Brakel. Kort daarna werd ook het lichaam aangetroffen van haar man aan de uitkijktoren in Brakel. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd, die ter plaatse kwam met een wetsarts en het labo. Het parket bevestigt nu dat alles wijst op een gezinsdrama, maar het geeft geen verdere details over de omstandigheden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.