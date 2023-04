Goed nieuws voor Julien Duranville bij Borussia Dortmund

De Belgische aanvaller Julien Duranville is hersteld van zijn hamstringblessure. Dat heeft zijn trainer bij Borussia Dortmund Edin Terzic dinsdag gezegd in aanloop naar de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Bochum.

De zestienjarige Belg, die afgelopen winter van Anderlecht naar Dortmund trok, revalideerde sinds december van een gescheurde hamstring en kwam daardoor nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever. Dinsdag sloot hij aan bij de groep op training.

Verder moet de competitieleider het tegen Bochum doen zonder zijn centrale verdediger Nico Schlotterbeck. De Duitse international vierde vorig weekend in de 4-0 zege tegen Frankfurt zijn rentree, maar moest al in de 25e minuut geblesseerd naar de kant. Volgens zijn coach waren de problemen met zijn dijbeen weer opgedoken.

Mönchengladbach ziet Thuram uitvallen met spierscheur

Bij de Duitse eersteklasser Borussia Mönchengladbach heeft aanvaller Marcus Thuram zondag in het competitieduel tegen Union Berlin een spierscheur in de adductoren opgelopen, zo maakte de club dinsdag bekend.

De Franse international is met dertien doelpunten Borussia’s topschutter in de Bundesliga. Er wordt nu gevreesd dat zijn seizoen afgelopen is. Dat zou ook het einde zijn van zijn carrière bij Gladbach, want eerder werd al bekendgemaakt dat de 25-jarige Fransman, de zoon van voormalig international Lilian Thuram, de club in het tussenseizoen transfervrij zal verlaten.