Meer gevaarsituaties in kinderopvang toegeschreven aan overbezetting en personeelstekort

In heel 2022 zijn er in Vlaanderen 345 gevaarsituaties gemeld in de kinderopvang. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de 163 meldingen in 2021 en bijna een verviervoudiging tegenover de 99 meldingen in 2020. Dat blijkt uit cijfers die Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, dinsdag in het Vlaams Parlement heeft genoemd.

De commissie Welzijn van het parlement maakt dinsdag een nieuwe balans op van de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Die onderzoekscommissie werd opgericht na berichten over wantoestanden in de kinderopvang na het overlijden van een baby in ‘t Sloeberhuisje.

De onderzoekscommissie heeft er niet alleen voor gezorgd dat er sneller wordt ingegrepen vanuit het voorzorgsprincipe, er is ook sprake van een verhoogde alertheid bij de opvanginitiatieven en bij de ouders. Dat weerspiegelt zich ook al een tijdje in de cijfers. Zo is het aantal gemelde gevaarsituaties volgens Bruno Vanobbergen “spectaculair gestegen”, meer bepaald van 163 in 2021 naar 345 in 2022.

LEES OOK. Aantal kinderopvangplaatsen in Vlaamse Gemeenschap voor derde jaar op rij afgenomen

Voor het eerste kwartaal van 2023 lijkt er wel opnieuw sprake van een lichte daling. Zo waren er tot eind maart 67 gemelde gevaarsituaties en zakte het aantal ontvankelijke klachten van 77 per maand vorig jaar naar 60 per maand in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het agentschap Opgroeien analyseerde ook de oorzaak van de gemelde gevaarsituaties. Daarbij is sprake van drie grote groepen mogelijke oorzaken: een gebrek aan toezicht en veiligheid (bv. vallen van de verzorgingstafel), grensoverschrijdend gedrag (bv. hardhandig omgaan met kinderen of geforceerd eten geven) en overbezetting, personeelstekort en een te hoge ratio. Opvallend is dat het aandeel gemelde gevaarsituaties die toegeschreven worden aan die laatste oorzaak in 2022 is gestegen is naar 17 procent, tegenover 4 procent in 2021.

De meldingen van de gevaarsituaties zijn volgens Opgroeien wel met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. “Ze geven een indicatie van gevaarsituaties, zonder de zekerheid dat het effectief is gebeurd én in de kinderopvang is gebeurd”, klinkt het. Niet voor elke melding is er dus automatisch sprake van een effectief vastgesteld gevaar. Toch geven de cijfers wel een indicatie en vormen de gegevens “een basis om aan preventie te doen”.