Meer dan 60 wielertoeristen kregen dit weekend een boete: “Er zijn echt wel urgentere problemen”

Een groepje van zo’n tien wielertoeristen. Met twee naast elkaar, vijf rijen dik. Een vertrouwd beeld in Vlaanderen in het weekend. Nooit een probleem. Tot dit weekend, toen verschillende wielerclubjes in het Vlaams-Brabantse Hageland werden tegengehouden door de politie, en elk bijna 60 euro boete moesten betalen.

In totaal vlogen zo dit weekend meer dan zestig wielertoeristen op de bon. Volgens de politie omdat er vorige zomer enkele ongevallen gebeurden waarbij wielertoeristen betrokken waren en er de voorbije maanden was gewaarschuwd voor boetes.

Cycling Vlaanderen, dat ook het recreatief fietsen ondersteunt, betreurt het politieoptreden. “De wegcode zegt inderdaad dat groepen van minder dan vijftien fietsers op het fietspad thuishoren. Maar ik begrijp wielerclubs die toch de rijbaan opzoeken, gelet op de vaak erg smalle fietspaden in Vlaanderen, én de vaak erbarmelijke staat ervan”, zegt directeur Bruno Eulaerts.

Hij pleit voor overleg met de politie, en eventueel een aanpassing van de regels. “De meeste van die kleine wielerpelotons zijn zaterdag- of zondagochtend vroeg op de baan wanneer er weinig ander verkeer is. Laat het bijvoorbeeld ’s ochtends in het weekend wél toe”, aldus Eulaerts, die merkt dat de politieactie voor veel onrust zorgt bij wielerclubjes.

Ook de Fietserbond is niet opgezet met de politieactie in Vlaams-Brabant. “Er zijn echt wel meer urgente problemen”, zegt Wies Callens. “Denk bijvoorbeeld aan auto’s die geparkeerd staan op fietspaden, waardoor fietsers gedwongen worden de rijbaan op te zoeken. In Brussel wordt daar nu – terecht – erg hard tegen opgetreden. Maar op veel plaatsen nog steeds amper of niet.”

Nederland

Callens beklemtoont dat je als fietser protest kunt aantekenen tegen een boete omdat je niet op het fietspad reed: “Fietsers zijn inderdaad verplicht het fietspad te volgen, behalve wanneer dat in slechte staat is. En dat is op erg veel plaatsen in Vlaanderen het geval. Wat trouwens ook gestaafd wordt door eigen onderzoek van de Vlaamse overheid.”

Politici staan echter niet te springen om de regels aan te passen: “Zeker op gewestwegen in landelijk gebied – waar auto’s vaak 70 kilometer per uur mogen – moeten we er ook over waken dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt door zomaar groepjes fietsers op de rijbaan toe te laten”, zegt Vooruit-Kamerlid en verkeersspecialist Joris Vandenbroucke.

Wat dan wél de oplossing is? “Ervoor zorgen dat er nu snel overal goede én brede fietspaden liggen, zoals in Nederland”, aldus nog Vandenbroucke. “Daar heb je die discussie niet. Wielerpelotons zijn er meer dan tevreden met de fietspaden die er liggen.”

