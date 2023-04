Resolutie voor importverbod op Russische diamant unaniem goedgekeurd

Er moet een Europees importverbod komen op Russische diamanten. Dat staat in een resolutie van Kamerlid Vicky Reynaert (Vooruit) die dinsdag unaniem groen licht heeft gekregen in de bevoegde Kamercommissie. Zoals bekend is Antwerpen het belangrijkste handelscentrum voor diamant in Europa. In die zin is de stemming volgens haar een belangrijk signaal.

Van alle diamant ter wereld passeert 85 procent van de ruwe diamant, de helft van geslepen diamanten en 40 procent van de industriële diamant in Antwerpen. Maar bijna een derde van de diamanten voor de Antwerpse handel is afkomstig uit Rusland.

Het Russische diamantbedrijf Alrosa, dat instaat voor het merendeel van de Russische diamantwinning, heeft nauwe banden met het Kremlin. De winsten die Alrosa maakt financieren de oorlog tegen Oekraïne. Bovendien heeft het bedrijf banden met de militaire industrie en met Rosatom - een bedrijf in nucleaire technologie.

Tot nu toe is de diamantindustrie er steeds in geslaagd buiten de Europese sanctiepakketten te blijven die het levenslicht zagen na de start van de Russische oorlog in Oekraïne. Premier Alexander De Croo stelde steevast dat ons land zich niet zou verzetten tegen een unaniem standpunt voor zo’n invoerverbod. Wel waarschuwde hij dat sancties op maat gesneden moeten zijn, omdat anders de handel gewoon kan verhuizen naar bijvoorbeeld India en Rusland er geen hinder van zou ondervinden.

Traceringsmechanisme

Reynaert pleit al langer voor een importverbod op Russische diamant. Haar resolutie kreeg dinsdag unanieme steun in de bevoegde commissie en kan binnenkort langs de plenaire Kamer passeren. “De regering heeft nu een duidelijk mandaat vanuit het federaal parlement om op Europees niveau een importverbod te ondersteunen”, aldus de socialistische politica. “Het is duidelijk dat vrijwillige maatregelen niet volstaan. De diamantsector in ons land blijft via de handel in een luxeproduct de aanhoudende bombardementen op Oekraïense gezinnen financieren. Een importverbod voor alle vormen van Russische diamant is de enig juiste optie.”

Haar tekst pleit ook voor de invoering van een traceringsmechanisme voor diamant. Zo’n mechanisme zag al het levenslicht naar aanleiding van het Kimberley Process, in een poging om de handel in Afrikaanse bloeddiamant te stoppen, maar dat zou niet geheel waterdicht zijn. Het situeert zich immers op VN-niveau en Rusland maakt nog steeds deel uit van de Veiligheidsraad.

De resolutie sluit ook aan op het signaal van de G7 om een kader in te voeren waarin alle diamant afkomstig uit Rusland geweerd kan worden en waarin diamant van mijn tot ring getraceerd kan worden.