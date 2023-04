“Waar hij ook kwam, werd het gezellig”: 900 mensen nemen afscheid van notaris Geert (49), die plots overleed tijdens skivakantie

Een ‘mensen-mens’, die van dol plezier hield, maar ook leidende functies waarnam in zijn beroepsgroep en, indertijd, bij rechten-faculteitskring Sofia. En die zichzelf vooral helemaal gaf in de vele dingen die hij ondernam: meer dan 900 vrienden, collega’s en familieleden namen zaterdag in Wilrijk afscheid van notaris Geert De Roeck (49), plots overleden in Italië. Een van zijn beste vrienden, Alvin, blikt namens de familie terug op dat bomvolle maar veel te korte leven.