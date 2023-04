Tuchtonderzoek gestart na “plat racistisch filmpje van twee stadsmedewerkers”: “Soort volkswoede losgebarsten”

In Vilvoorde is commotie ontstaan na een filmpje op sociale media. Twee stadsarbeiders filmden vrijdag tijdens het Suikerfeest een aantal voorbijstappende moslims en plaatsten de video samen met begeleidende racistische commentaar op Facebook. Er is een tuchtonderzoek gestart.

Vrijdag was het Eïd-El-Fitr, de dag waarop moslims het einde van hun vastenperiode vieren. Zoals gewoonlijk staat er dan in de ochtend een collectief gebed om het menu. Twee arbeiders, nota bene aan boord van een dienstwagen van de stad, vonden er niets beters op dan moslims te filmen terwijl zij onderweg waren naar dat betreffende gebed.

Verwijderd

Dat ging gepaard met de nodige racistische commentaar. Een bloemlezing: “Welkom in Vilvoorde, het land van de zwette.” Of even later ook: “Zie wat daar afkomt… Die lopen allemaal in gordijnen rond.”

De twee gingen live op Facebook onder de titel ‘Vilvoorde place to be’ met daarbij wat oogrollende gezichtjes. Daarna hebben ze de video ook nog eens op hun eigen Facebookpagina gepost, waardoor mensen het zijn beginnen delen. Zo ging de bal aan het rollen en ontstond de verontwaardiging. Intussen werd het filmpje wel van Facebook verwijderd.

Slecht daglicht

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is zwaar verontwaardigd. “Dit is een plat racistisch filmpje van twee stadsmedewerkers”, zucht hij. “Vanuit het schepencollege willen we dan ook onze verontwaardiging uiten. Dit kan gewoon niet. We worden in een slecht daglicht gesteld door die personen.”

“Dit is strijdig met de waarden van onze organisatie als stadsbestuur, en wat we als beleid naar voor schuiven. We hebben de algemeen directeur belast met een tuchtonderzoek ten gronde. Hij moet bepalen wat er precies gebeurd is en welke sanctie zij moeten krijgen. Dan is het aan het college om daar conclusies aan te verbinden.”

Bloedbad in moskee

Een groep jonge moslims van zowat 20 à 30 man trok maandagavond naar de gemeenteraad om hun ongenoegen te uiten en het debat rond de kwestie te volgen.

“Er is echt een soort volkswoede losgebarsten”, zegt schepen Moad El Boudaati (Vooruit), zelf ook moslim. “Van ‘s morgens tot ‘s avonds heb ik berichten gekregen à la ‘Moad, heb je het gezien? Het is een schande... Vandaag zijn het woorden en morgen daden”.

“Daarbij wordt dan gerefereerd naar wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd een paar jaar geleden, waar een gewapende man een bloedbad heeft aangericht in twee moskeeën. De vrees is dat er ooit effectief ook iets dergelijks zou gebeuren. De mensen zijn diep bezorgd en de verontwaardiging is terecht. Dit moet tot op het bot onderzocht worden. Ik wil wel tegelijk ook oproepen om de kalmte te bewaren. Het heeft geen zin om hierop te gaan reageren.”