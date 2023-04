Staakt-het-vuren in Soedan lijkt al geschonden: “Je hoort nog steeds beschietingen en explosies”

Het staakt-het-vuren in Soedan is geschonden. — © Anadolu Agency via Getty Images

Dinsdagochtend is de stad Omdurman, naast de Soedanese hoofdstad Khartoem, meerdere keren gebombardeerd. Hierbij raakte minstens één bom een huis van een burger. “Je kan nog steeds geluiden van beschietingen, explosies en overvliegende oorlogsvliegtuigen horen”, zegt Atiya Abdalla Atiya van het Soedanese artsensyndicaat tegen The Guardian.

Volgens de paramilitaire groep RSF heeft het Soedanese leger de wapenstilstand geschonden door “Khartoem te blijven aanvallen met vliegtuigen”. “Dit is een duidelijke schending van het verdrag”, zegt de groep in een statement. “We verzoeken het Soedanese leger dringend om het staakt-het-vuren te respecteren om het leed van onschuldige burgers te verlichten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gevecht in noord-Khartoem

De claim in het statement is volgens The Guardian niet door onafhankelijke bronnen gecontroleerd, maar het lijkt erop dat beide partijen het staakt-het-vuren schenden. Volgens journalisteHiba Morgan wordt er in het noorden van Khartoem gevochten. “Inwoners van de stad Bahri zeggen dat ze gevechtsvliegtuigen van de Soedanese overheid over kunnen zien vliegen”, zegt ze tegen Al Jazeera. “En in de nabijheid van het presidentiële paleis kunnen we heftige artillerie horen vanuit RSF-posities. Het lijkt erop dat ze naar de gevechtsvliegtuigen schieten.” Drie eerdere wapenstilstanden in het land zijn ook al mislukt.

Er wordt al meer dan een week gevochten in Soedan, een van de armste landen van de wereld. Honderden mensen zijn al omgekomen in het conflict. Ruim duizend EU-burgers zijn geëvacueerd uit het land, onder wie ook enkele Belgen.