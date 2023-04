Verdachte opgepakt in Polen voor projectie teksten op Anne Frank Huis in Amsterdam

In Polen is dinsdagochtend een 41-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van teksten op het Anne Frank Huis in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Dat meldt de Nederlandse politie.

Na de projectie startte de Amsterdamse recherche een onderzoek, waarbij de verdachte al snel in beeld kwam. Daarna bleek dat hij onmiddellijk na de projectie naar Polen zou zijn vertrokken. Afgelopen maandag is een deel van het Amsterdamse rechercheteam naar Polen gereisd en “aanwezig geweest bij de doorzoeking van de woning en aanhouding van de verdachte”. Nederland heeft de Poolse autoriteiten om de overlevering van de verdachte verzocht.

Volgens de krant Algemeen Dagblad is de verdachte hoogstwaarschijnlijk een extreemrechtse Canadese man. De politie kan die informatie niet bevestigen.

De tekst “Anne Frank is uitvinder van de balpen” was op 6 februari op het Anne Frank Huis te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die beschrijft dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Het soort pen waarmee het dagboek zou zijn geschreven is volgens die theorie pas na de oorlog in gebruik geraakt. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de Anne Frank Stichting hebben aangifte gedaan. Volgens de stichting was de tekst enkele minuten te zien. Beelden hiervan doken op via een rechts-extremistisch Telegramkanaal.