Hasselt zet krakers uit verlaten koffiehuis: “Hun ruzies eindigden midden op straat”

Tweeënhalf jaar geleden moest koffiehuis-bistro ‘De Gulden Boon’ in de Minderbroederstraat sluiten na een ontploffing in de gasleiding. Ook het vroegere koffie-eethuis ‘Het Olifantje’, dat in het hoekpand ernaast lag, ging dicht. Eind vorige week trokken krakers in het onveilige huis en zij zorgden voor overlast in de buurt.

“Vorige donderdag had een buur opgemerkt dat er beweging was in Het Olifantje”, klinkt het op straat. “Plots ging het niet om één iemand, maar over een viertal mensen met fietsen. Ze hadden het huis al knus ingericht, want op de bovenverdieping verscheen plots zelfs een plant voor het raam. Het werd nog meer bizar toen bleek dat water en elektriciteit na twee jaar leegstand nog aangesloten zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar één van de krakers had duidelijk haar haren gewassen en kwam die even op straat droogzwieren. ’s Avonds zagen we ook dat er gewoon licht brandde in het huis.”

© SM

Gezellig

De krakers maakten zich al snel onmogelijk in de straat. “Ze zorgden voor ontzettend veel lawaai en hun ruzies eindigden ’s nachts en overdag in een schreeuwpartij op straat. Ze vielen ook de klanten op de terrasjes van de horecazaken lastig. Ze vroegen dan om sigaretten of geld om iets te kunnen drinken. Heel vervelend, want die klanten liepen uiteraard weg. ’s Nachts kropen ze vanaf de eerste verdieping van Het Olifantje over de platte daken naar één van de stadstuintjes verderop om een sigaret te roken. Niemand durft nog een raam, of zelfs een gordijn open te laten op de eerste verdieping. Dit kan echt niet meer.”

Tussenkomsten

“Onze ploegen zijn er de voorbije dagen verschillende keren gepasseerd”, zegt Dorien Baens van politie LRH. “Maar veel meer dan vaststellen dat er krakers verblijven, kunnen zij niet doen. Tot onze verbazing was er nog stromend water en elektriciteit. We hebben de stad gevraagd om de nutsmaatschappijen te contacteren en het pand af te sluiten.”

“Dit dossier sleept - ook zonder krakers - al jaren aan, omdat we de eigenaar van het pand niet kunnen bereiken”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De politie is al langs geweest op het adres van de eigenaar, maar ze vinden hem niet. Het dossier dikt aan en hopelijk kunnen we nu op korte termijn een oplossing vinden, zodat ook de eigenaar van De Gulden Boon met zijn pand aan de slag kan. Dinsdagnamiddag hebben onze diensten het hekwerk flink verstevigd, zodat niemand meer binnengeraakt in beide panden. De krakers zijn gekend bij onze sociale diensten, en we bekijken of ze nu wel willen meewerken aan een oplossing. Anders zitten we echt in een straatje zonder einde.”

Dirk JACOBS