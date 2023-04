Woelwater Mario Balotelli spreekt nog eens en vertelt knotsgek verhaal: “José Mourinho zette mij gewoon van de bus”

Veel spreekt hij niet, maar als hij het doet dan is het interessant. Mario Balotelli was deze week te gast in de podcast ‘Muschio Selvaggio’. Daar pakte het Italiaanse woelwater uit met enkele opvallende anekdotes uit zijn beruchte carrière: “Ik heb het verpest na de halve finale van de Champions League tegen Barcelona.”

De 32-jarige Mario Balotelli ligt momenteel in de lappenmand als speler van FC Sion. In Zwitserland kwam hij dit seizoen tot zes doelpunten in zeventien optredens. Ooit was de spits het nieuwe goudhaantje van het Italiaanse voetbal, maar door zijn opvliegende persoonlijkheid liep het al snel fout voor ‘Super Mario’. Hij passeerde de voorbije jaren bij Brescia, Monza en Demirspor.

Maar hij begon zijn carrière in de academie van Inter. “Ik hou nog steeds van de club. In mijn hart ben ik een Milanista, maar ik heb wel echt genoten van mijn tijd bij Inter”, vertelt de spits over de huidige club van Romelu Lukaku. “Ik geef toe dat ik het heb verpest na de halve finale van de Champions League tegen Barcelona.”

De Italiaanse spits gooide zijn shirt op de grond, maar wat daarna gebeurde was nog indrukwekkender. “Marco Materazzi speldde me die avond vast aan de muur van de kleedkamer. Hij deed dat gewoon om me te beschermen.” Een haat-liefderelatie was er even later ook met toenmalig trainer José Mourinho bij Inter. “Na een ruzie zette hij me zelfs van de bus.”

© Getty Images

Mino Raiola

Balotelli werkte bijna heel zijn voetbalcarrière samen met de overleden makelaar Mino Raiola. Nadat Balotelli in 2013 Manchester City moest verlaten, speelde hij bijna voor een andere Italiaanse topclub. “Raiola sprak met Beppe Marotta, de voormalig CEO van Juventus. Ik ontmoette Antonio Conte en Pavel Nedved. Conte legde me uit hoe ik in het systeem ging passen. Uiteindelijk koos ik er toch voor om te spelen voor AC Milan.”

Ondanks de sportieve achteruitgang hoopt Balotelli toch nog steeds op een selectie bij het Italiaanse nationale elftal. “Ik voel me geweldig als ik het Italiaanse shirt mag dragen.” Of de 32-jarige spits tevreden is met zijn - naar eigen zeggen - rijkgevulde carrière? “Ik kon op sommige momenten beter, maar in ieder geval heb ik alles gewonnen.”