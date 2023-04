CEO Jesper Fredberg analyseert het rampseizoen van Anderlecht: “Riemer is de juiste man voor volgend seizoen”

“Als ik terugkijk op het seizoen is dit veraf van wat we willen zien”, steekt Anderlecht CEO-Jesper Fredberg van wal bij Mauve tv. “Ik hou van winnen en ben ambitieus. Samen met de fans is er niks mooier. We willen een staf en een spelersgroep die meedoet voor een Europees ticket. Dit seizoen is een grote wake-upcall voor iedereen binnen de club. De afgelopen week was echt lastig. Als je niet presteert zoals je wil, is dat moeilijk. De fans zo teleurgesteld zien, doet pijn. Maar het zorgt ook voor extra motivatie om beter te doen. We moeten nu dingen ondernemen en beslissingen nemen om Anderlecht terug te krijgen op de positie waar het thuishoort. Als je elfde eindigt in de competitie als een club als Anderlecht dan ontbreekt het aan kwaliteit.”

“Er zijn dingen waar we niet goed genoeg in zijn. Dat geldt voor de spelers, voor de staf en ook voor de omgeving hier. Er is ook een groot gebrek aan continuïteit. De boys hebben alles gegeven, onze eisen lagen hoog sinds we arriveerden. Ze hebben overgepresteerd in sommige wedstrijden en ze gaven ons zo een mooi Europees parcours. In de competitie dachten we wel soms ‘Wow is dit hetzelfde team dat in Europa wel presteert’? Dat moeten we evalueren. Op wie kunnen we bouwen, wie kunnen we meenemen naar volgend seizoen?”

Aanvallende versterkingen

Waarmee Fredberg aangeeft dat er heel wat zal veranderen aan het team voor volgend seizoen. Vooral offensief zullen er versterkingen komen. “We moeten die jonge gasten wel wat tijd geven. We zijn in Europa een van de clubs die het meeste speelminuten aan jongeren geeft, maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het met ups and downs gaat. Daarom is het belangrijk om ze goed te evalueren. De feedback moet constructief zijn, maar we moeten ook durven zeggen als we met iemand niet meer voort willen gaan. Dat is waar we nu staan. We hebben nu de tijd gehad om te evalueren, nu moeten de beslissingen volgen. We gaan niet meer wachten, we hebben alle info die we nodig hebben. Die hadden we in januari niet, nu wel”, klinkt het bij Mauve tv.

© BELGA

“Als we een duidelijke speelstijl hebben, dan zal het voor onze scoutingscel ook makkelijker zijn om gericht te zoeken. Ik denk dat het geen geheim is dat we vooral offensief niet gepresteerd hebben zoals we wilden. Maar we gaan enkel spelers halen waarin we geloven. We gaan er geen tien halen en hopen dat er twee of drie een succes zijn. De inkomende transfers moeten impact hebben. Eerst kijken we naar de jeugdspelers, als zij niet volstaan zullen we spelers kopen. Maar jonge talenten opleiden en van de jeugd naar ons hoofdelftal laten doorstromen, blijft cruciaal. Dat is hier altijd zo geweest en zal ook zo blijven. Daarom is het mooi om te zien dat een aantal spelers uitgegroeid zijn van amper speelminuten vorig seizoen naar sleutelspelers dit seizoen. Ze hebben de interesse gewekt van grote clubs in de top vijf- competities van Europa. Dat is motiverend toch voor jonge spelers in Neerpede? Bart Verbruggen en Zeno Debast hebben dat geweldig gedaan. Wie zal zich komend seizoen tonen? Mario of Kana? Het is aan de speler som hun kans te grijpen en te tonen dat ze klaar zijn. We moeten die honger zien.”

Riemer blijft T1

Brian Riemer blijft ook volgend seizoen nog T1, zo bevestigt Fredberg bij Sporza. Al dat was eigenlijk nooit een discussiepunt. “Hij is de juiste man voor volgend seizoen. Ik mag niet alleen afgaan op de matchen, maar ik moet ook kijken naar wat hier gebeurt. Het zou te zwartwit zijn om te evalueren op basis van de resultaten. En er zijn ook positieve zaken waar we op kunnen bouwen”, zei Fredberg daarover aan Sporza.

In de staf rond Riemer zullen er wel verschuivingen komen. “Maar op dit moment hebben we geen staf die capabel is om te concurreren met de top van deze competitie. Dat is gewoon de waarheid en niet om iemand neer te halen. Er was de laatste jaren ook in dat compartiment te weinig continuïteit. Ik wil ook geen enkele speler met de vinger wijzen. Het is een beetje alles samen. Er is te weinig kwaliteit in deze selectie. Daar willen we iets aan doen”, aldus Fredberg bij Mauve tv.