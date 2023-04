Bouwgronden naast nieuw golfterrein in Knokke kosten 3.000 euro per vierkante meter, villa niet inbegrepen: “Dat is extreem, ja”

Op zoek naar een bouwgrond aan de kust? Nu vastgoedmagnaat Paul Gheysens zijn ‘golfoorlog’ gewonnen heeft en de nodige vergunningen op zak heeft voor de aanleg van een megagolfcomplex in Knokke, wil hij de kassa meteen laten rinkelen en zet hij 24 bouwgronden te koop. Kostprijs: 3.000 euro per vierkante meter.

Het is een juridische uitputtingsslag geweest tussen Paul Gheysens en zijn Ghelamco enerzijds en de buurtbewoners die zich met hand en tand tegen de komst van het megaproject hebben verzet anderzijds. Maar nog geen week nadat de Vlaamse overheid de nodige vergunningen heeft gegeven, mag immokantoor Immo Brown in Knokke meteen 24 bouwgronden die binnen het domein liggen verkopen.

In verkaveling - kopers zullen de naam misschien niet zo graag horen omdat verkaveling hen te veel doet denken aan een wijk - Duinenwater worden lappen grond van 1.107 vierkante meter tot 1.592 vierkante meter verkocht. Alleen is het niet voor iedereen weggelegd, want voor een stuk bouwgrond betaal je hier ongeveer tussen de 3,3 en de 5 miljoen euro.

Knokke-prijzen

“Dat is extreem, ja. Tien keer zoveel als de gemiddelde prijs in Vlaanderen”, zegt John Romain van Immotheker Finotheker. “Maar in Het Zoute is dat dan weer niet zo uitzonderlijk. Veel gefortuneerde mensen willen er wonen en betalen zotte prijzen voor de schaarse bouwgronden die er nog liggen.”

Volgens Roel Druyts van Hillewaere, gespecialiseerd in luxevastgoed maar zelf niet actief aan de kust, weet Paul Gheysens goed genoeg waar hij mee bezig is: als hij aan die prijzen probeert te verkopen, weet hij dat hij dat ook ongeveer zal krijgen. “De vraag om in Knokke te kunnen bouwen is nu eenmaal groter dat het aanbod aan bouwgronden. En dat drijft de prijzen natuurlijk op”, zegt Druyts.

Hedendaagse villa’s

Want dan staat er nog geen huis of beter villa op. Reken er dus nog maar een paar miljoenen bij. Want op zo’n grond zet je geen rijhuisje. Al laat het RUP, het ruimtelijk uitvoeringsplan, de bouwheren redelijk vrij wat stijl betreft. Zolang het maar hedendaags is, klinkt het op het gemeentehuis.

Immomakelaar Stefaan Geerebaert, die geen commentaar wenst te geven op de verkoop, liet eerder al optekenen dat de ligging uniek is. Ook voor niet-golfspelers. De woningen liggen vlak bij waterparadijs Lakesite, op loopafstand van het centrum van Knokke-Heist en je bent meteen op de snelweg.

Nog dit: de 24 bouwgronden liggen in feite op een uithoek van het 120 hectare groot domein. Want het paradepaardje wordt het golfterrein met 18 internationale wedstrijdholes. Verder komen er onder meer een hotel met 150 kamers en 200 luxesuites, een congrescentrum en een parking voor meer dan 1.300 wagens. Met het project zou een totale investering 200 tot 400 miljoen euro gemoeid zijn.