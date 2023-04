Nieuw verzoek tot vrijlating van topvoetballer Dani Alves weer afgewezen

De rechtbank van Barcelona heeft een verzoek van de advocaten van Dani Alves, die wordt beschuldigd van aanranding, opnieuw afgewezen. Dat meldden Spaanse media dinsdag en na navraag van persbureau DPA bij het gerecht bleek die info te kloppen. Daardoor moet de 39-jarige Braziliaan in Spanje in voorlopige hechtenis blijven.

Het verzoek was al het tweede van zijn advocaat om Alves vrij te laten, maar volgens de gerechtelijke autoriteiten in Catalonië blijft het vluchtrisico te groot. Indien Alves, die in Spanje een gevangenisstraf van twaalf jaar riskeert, naar Brazilië zou reizen, kan het Spaanse gerecht hem niet terugbrengen omdat er tussen beide landen geen uitwisselingsverdrag bestaat.

De 39-jarige Alves wordt ervan beschuldigd eind december een jonge vrouw te hebben aangerand in de toiletten van een discotheek in Barcelona. Sinds 20 januari zit de voormalige rechtsachter van onder meer FC Barcelona en PSG achter de tralies in de gevangenis van Brians, op zo’n 40 kilometer van Barcelona. Kort nadat de affaire losbarstte, besliste zijn Mexicaanse club Pumas het contract van Alves te ontbinden.