Aantal meldingen van gevaarlijke situaties in crèches vorig jaar verdubbeld: “Komt vooral door verhoogde alertheid”

Vlaanderen ontving in 2022 dubbel zoveel meldingen van gevaarlijke situaties in crèches dan in 2021. De reden volgens ouders en personeel is steeds vaker de overbezetting, het personeelstekort en het hoge aantal kinderen per begeleider.

“Het aantal meldingen van gevaarsituaties is spectaculair gestegen”, zegt Bruno Vanobbergen, topman bij het Vlaams agentschap Opgroeien, in de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement. In 2022 kwamen maar liefst 345 meldingen van gevaarlijke situaties binnen, een ruime verdubbeling van de 163 meldingen in 2021. In 2020 waren dat er slechts 99.

Opvallend is dat ouders ‘overbezetting, personeelstekort en het hoge aantal kinderen per begeleider’ steeds vaker aanduiden als oorzaak van gevaarlijke situaties. “In 2020 besloegen die oorzaken slechts 4 procent van de meldingen. Vandaag is dat 17 procent”, klinkt het bij Vanobbergen. Andere redenen voor gevaarlijke situaties zijn, volgens ouders en personeel, het gebrek aan toezicht en grensoverschrijdend gedrag.

Volgens Vanobbergen is er een duidelijke verklaring voor de spectaculaire stijging. “Het hoge aantal meldingen is te wijten aan een verhoogde alertheid bij ouders en bij het personeel. Je ziet hoe de maatschappelijke en politieke aandacht voor de kinderopvang ervoor gezorgd heeft dat zij het veel sneller melden als ze geconfronteerd worden met gevaarsituaties.”

Bruno Vanobbergen.

Toch maakt agentschap Opgroeien een belangrijke kanttekening bij de meldingen. “Niet elk van die 345 meldingen is een echte gevaarsituatie. Het is aan ons om een inschatting te maken of de beschreven situatie echt gevaarlijk is of niet. Vandaar dat we, na die inschatting, slechts bij 77 van 345 meldingen overgegaan zijn tot handhaving.”

115 miljoen euro

Om de toestand in de kinderopvang aan te pakken heeft de Vlaamse regering 115 miljoen euro uitgetrokken. Met dat geld wil minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de crèches in slechte papieren extra ondersteunen. Er is budget om 3.000 opvangplaatsen een hogere subsidie te geven. Daar staat tegenover dat het personeel een hoger loon krijgt en de ouders betalen volgens hun inkomen. Tegen de verwachting in dienden bijna 9.000 plaatsen een aanvraag in. Crevits wil nu extra budgetten vrijmaken, maar de Vlaamse regering wil voorlopig niet dieper in de buidel tasten.

Volgens Hannes Anaf van oppositiepartij Vooruit moet er veel meer gebeuren om het tij te keren in de kinderopvang. “Vorig jaar kwamen er 2.886 plaatsen bij in de kinderopvang. Maar er verdwenen er 5.326. Dat zijn er netto 2.440 minder”, betreurt hij op Twitter.