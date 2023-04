Geen Thibaut Courtois, groot probleem: onbekende Argentijn scoort vier goals, Girona stunt tegen Real Madrid

Bij Real Madrid geen enkele Belg in de selectie. Eden Hazard raakte geblesseerd aan de enkel en ook Thibaut Courtois haakte af. De Rode Duivel kampte met buikklachten, zo bevestigde Real dinsdagvoormiddag in een persmededeling. Courtois heeft gastro-enteritis opgelopen. Dat is een ontsteking aan de maag, dunne darm of dikke darm.

Zo kreeg reservedoelman Andriy Lunin nog eens zijn kans bij Real, maar met veel plezier zal de Oekraïner niet terugdenken aan de partij in het Estadi Montilivi. Met dank aan ene Valentin Castellanos. De 24-jarige Argentijn scoorde alle vier de goals voor Girona en werd zo de eerste speler sinds 1947 (!) om zo vaak te scoren tegen Real in La Liga (en de eerste niet-Spanjaard ooit). Robert Lewandowski deed het in 2013 eens in de Champions League met Borussia Dortmund.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opmerkelijk is dat Castellanos een speler is in eigendom van de City Group, het concern achter Manchester City waarvan Girona een satellietploeg is. De Citizens nemen het binnenkort op tegen Real in de halve finales van de Champions League.

De doelpunten van Vinicius Junior en Lucas Vazquez waren slechts een doekje voor het bloeden voor Real, dat na dit weekend opnieuw 14 punten achterstand kan tellen op leider FC Barcelona. De Blaugrana spelen zondagavond bij Rayo Vallecano. Girona is voorlopig negende.