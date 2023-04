Niko redt bewoners uit brandend appartement: “Misschien roekeloos, maar anders waren ze er mogelijk niet meer geweest”

Een toevallige passant heeft dinsdagavond met gevaar voor eigen leven twee bewoners gered uit een brandend gebouw op de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Een bewoner van het naastgelegen appartement die mee hielp bij de redding, werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade in en aan het gebouw is groot.

De brand brak dinsdagavond uit op de eerste verdieping van het gebouw op de Nieuwpoortseweg. Een dik pak rook vulde de hele straat. “Toen we de straat in draaiden, wisten we meteen dat de situatie ernstig was”, zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de Oostendse brandweer. “Het ging om een uitslaande brand op de eerste verdieping.” De brandweer had dan ook de handen vol met de bluswerken. (Lees verder onder de foto)

De brandweer had de handen vol met de bluswerken. — © Jeffrey Roos

Kort voor de brand uitbrak, stond Oostendenaar Niko Serlez (49) zijn stiefdochter op te wachten aan woonzorgcentrum Wellington, aan de overkant van de straat. “Ik stond met mijn rug naar het gebouw toen ik plots glas hoorde breken”, vertelt Niko. “Toen ik mij omdraaide, sloegen de vlammen al uit het raam.”

Niko twijfelde geen seconde en liep het brandende gebouw binnen. “In de gang kwam ik een bewoner van het appartement ernaast tegen”, vervolgt de man. “Ik heb meteen een blusapparaat genomen, maar dat was niet opgewassen tegen de vlammenzee. Daarop hebben we samen die twee mensen uit hun brandend appartement gehaald. Of ik besef dat ik hun leven heb gered? Op zo’n moment sta je daar niet bij stil. Je zet je verstand op nul en je rent naar binnen. Misschien roekeloos, maar anders waren die mensen er misschien niet meer geweest. Ik heb gedaan wat ik moest doen.” (Lees verder onder de foto)

Niko liep het brandend gebouw binnen en kon twee mensen redden. — © Jeffrey Roos

De bewoners van het uitgebrande appartement werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Ze konden meteen na de brand terecht in het woonzorgcentrum aan de overkant. “Het hele gebouw is ontruimd”, zegt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Om hoeveel bewoners het precies gaat is momenteel nog geen zicht over, maar alle bewoners moeten voor deze nacht een ander onderkomen zoeken. De stadsdiensten zijn daar momenteel, samen met de dienst slachtofferhulp voor aan het kijken.”

De Nieuwpoortsesteenweg werd volledig afgezet tussen het Petit Paris en de Elisabethlaan. Ook de bussen van De Lijn werden omgeleid. De vlammen waren ook in een zijstraat te zien, via de achterzijde van het gebouw. De schade is dan ook enorm. “Een bewoner werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis”, laat kapitein Van Moorter nog weten.” (Lees verder onder de foto)

De vlammen waren ook in een zijstraat te zien aan de achterkant van het gebouw. — © IF

Volgens de politie is het parket bezig met de zaak en zal het nog bekijken of er al dan niet een branddeskundige zal worden aangesteld.

De brandweer had de handen vol. — © Jeffrey Roos