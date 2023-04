‘Spargo’-zangeres Lilian Day Jackson (63) overleden

Lilian Day Jackson, de leadzangeres van de Nederlandse discoband Spargo in de jaren tachtig, is maandag op 63-jarige leeftijd overleden. Dit meldt haar dochter Bemshi dinsdag op Facebook.

“Mijn alles, m’n liefde, m’n voorbeeld. Ik ben je zo dankbaar voor alles wat je mij hebt gegeven. De liefde van m’n leven, mijn beste vriendin. Je hebt gevochten tot het aller laatste moment. Ik hou zoveel van jou lieve mama. Fly high”, schrijft zij in een bericht op het sociale medium.

“Met veel verdriet en pijn moet ik vertellen dat mijn prachtige moeder gisteren op 24 april is komen te overlijden. Ze is rustig vertrokken met haar familie om zich heen”, aldus Bemshi. Jackson was al geruime tijd ziek. In maart liet haar dochter weten dat het ongeneeslijk was.

De Amerikaanse, die geboren was in Parijs, was de stiefdochter van jazzdrummer Art Blakey. Ze begon haar carrière als achtergrondzangeres. Vervolgens voegde ze zich in 1980 als zangeres bij de bestaande band Spargo. Hun grootste hit was You and me.