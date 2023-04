Minister van Overheidsbedrijven De Sutter wil audit naar nieuwe wantoestanden bij Bpost

Dat er iets op til was, daarover werd De Sutter door Bpost wel ingelicht, maar voor welke contracten het overheidsbedrijf de federale overheid te veel liet betalen, dat weet de minister naar eigen zeggen niet. Bpost wil eerst het eigen onderzoek afwerken. Maar dat er nog andere onderzoeken volgen, is zeker. De mededingingsautoriteit BMA gaf dinsdag al aan dat het Bpost al om informatie heeft gevraagd. Volgens De Sutter gaat ze het kernkabinet ook voorstellen om de audit naar de toekenning van de krantenbedeling uit te breiden naar de nieuwe dossiers die het bedrijf zelf uitbracht.

“We zien dat er nog altijd lijken uit de kast vallen en er moet orde op zaken worden gesteld. Maar ik heb vertrouwen in de toekomst. Er wordt nu komaf gemaakt met de cultuur uit het verleden. Dat Bpost dit zelf heeft uitgebracht, geeft dat ook aan”, reageert De Sutter.

Volgens oppositiepartij N-VA is er echter maar één conclusie mogelijk, en dat is dat Bpost moet worden geprivatiseerd. “Bpost kan alleen overleven door honderden miljoenen van de overheid, maar dit krijg je als een bedrijf onder het toezicht valt van haar eigen aandeelhouder”, zegt Kamerlid Michael Freilich. Een gelijkaardige analyse valt te horen bij Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne. “Veel van wat nu naar boven komt, is het gevolg van een overheid die tegelijk aandeelhouder en toezichthouder is. Dat is ongezond. Het is gewoon nodig om het belang van de overheid in Bpost en Proximus af te bouwen.” (fem)