Kompany is kampioen! Manuel Benson knalt Burnley op fantastische wijze naar Championship-titel en maakt Belgisch feestje compleet

Het heeft even geduurd, maar Vincent Kompany en Burnley mogen zich met nog twee speeldagen te gaan kampioen noemen in de Championship.

Sinds begin april waren de Clarets al zeker van de promotie naar de Premier League, na een afwezigheid van amper één seizoen. De titel was evenwel nog niet binnen, na de 1-2 nederlaag van zaterdag tegen Queens Park Rangers. Daarvoor was een zege nodig. In de stand bleef Burnley met nog drie wedstrijden te spelen leider met 92 punten, tien punten meer dan Sheffield United, dat één wedstrijd minder gespeeld heeft.

Dinsdag mochten de troepen van Kompany het opnieuw proberen, op bezoek bij de Blackburn Rovers. De taak was opnieuw simpel: drie punten pakken. Het werd alweer geen makkelijke avond voor Burnley, dat nauwelijks kansen kreeg. Maar het eerste en enige schot tussen de palen was meteen raak. Manuel Benson (ex-Genk en ex-Antwerp) krulde de bal op fantastische wijze tegen de netten en bracht Burnley zo in de zevende hemel.

Bij Burnley stond onze landgenoot Ameen Al Dakhil in de basis. Doelman Thomas Kaminski zat op de bank voor Blackburn, net als Manuel Benson bij Burnley. Iets voor het uur bracht Kompany Benson tussen de lijnen.

In het ultieme slot was het pompen of verzuipen voor Burnley, waarna Benson nog de lat trof bij een tegenprik. Burnley wist de voorsprong vast te houden en de titel veilig te stellen.

Kompany ruilde vorige zomer RSC Anderlecht voor Burnley. Hij werd de voorbije dagen in verband gebracht met Chelsea, dat op zoek is naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De voormalige Rode Duivel zou er op een shortlist staan met daarop drie namen, naast gevestigde waarde Mauricio Pochettino en een niet nader genoemde coach. Eerder werd hij ook al genoemd bij Tottenham.

© Action Images via Reuters

Onze landgenoot werd zondag verkozen tot Coach van het Jaar in The Championship, de Engelse tweede klasse, tijdens de English Football League (EFL) Awards. De Burnley-coach haalde het van Michael Carrick (Middlesbrough) en Mark Robins (Coventry City), de andere twee genomineerden.

“Ik ben zeer blij en trots natuurlijk”, zei Kompany. “En dankbaar. Als speler begrijp je waarom je op een podium verschijnt, door een doelpunt of een magisch moment. Als trainer draait het eerder om de mensen rondom je. Ik heb het privilege gehad om in een uitstekende sfeer te kunnen werken dit seizoen. Een fantastische ervaring. Het draaide dit seizoen niet zozeer om onze stijl, wel de persoonlijkheden. Er zijn héél véél matchen, het is echt wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. Om dan constant te zijn, moet je mentale kracht hebben en dat hebben we laten zien als groep.”

Met overwinningen bij Bristol City en thuis tegen Cardiff City kunnen Kompany en co het seizoen overigens nog afsluiten met 101 punten. Slechts drie teams deden ooit beter.

