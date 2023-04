Alles ging sneller dan verwacht bij Burnley: moet Vincent Kompany nu al hogerop? Waarom vertrek niet uitgesloten is (en dilemma groter wordt)

Tottenham, Chelsea, een nieuw contract bij Burnley… Er gaat geen dag voorbij in de Engelse voetbalwereld zonder gespeculeer over de toekomst van Vincent Kompany (37), maar de geruchten worden wel steeds hardnekkiger. Nu de Championship-titel na de zege van dinsdagavond tegen Blackburn helemaal binnen is: moet ‘King Kompany’ de stap hogerop na dit seizoen al zetten? Het dilemma wordt steeds groter.