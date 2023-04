PREMIER LEAGUE. Leicester-Belgen delen buit met Leeds, zege voor Leander Dendoncker en Aston Villa

De Belgen die dinsdagavond in de Premier League in actie kwamen hebben wisselend succes geboekt. Leicester bracht op bezoek bij Leeds (1-1) liefst drie landgenoten aan de aftrap met Youri Tielemans, Wout Faes en Timothy Castagne. In de slotfase mocht ook Dennis Praet invallen.

Beide teams hielden mekaar in evenwicht na goals van Luis Sinisterra (20., 1-0) en Jamie Vardy (80., 1-1). Zowel Leeds als Leicester blijven zo in de gevarenzone in de Premier League, met respectievelijk twee punten en een punt boven de degradatieplaatsen, maar met een wedstrijd meer gespeeld dan hun concurrenten.

Bij Crystal Palace stond Albert Sambi Lokonga de eerste 65 minuten op het veld op bezoek bij Wolverhampton. De thuisploeg won met 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Joachim Andersen (3.) en een omgezette strafschop van Wolves-aanvoerder Ruben Neves (90+4.). De Wolves klimmen op gelijke hoogte van Crystal Palace met 37 punten op plek twaalf.

In Aston Villa tegen Fulham stond Leander Dendoncker 90 minuten tussen de lijnen. Tyrone Mings (21.) scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd voor Aston Villa (1-0), dat voorlopig over Tottenham naar de vijfde plek springt. Fulham blijft negende in de stand.