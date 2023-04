Alphabet verrast met kwartaalcijfers

Advertenties bij zoekresultaten waren eerder al minder vatbaar gebleken voor economische tegenwind dan reclame op sociale media zoals Facebook en Snapchat.

Alphabet voerde besparingen door om zijn winstmarges veilig te stellen. Het schrapte duizenden jobs en gaf kantoorruimte op. Die herstructurering kostte Alphabet 2,6 miljard dollar in het eerste kwartaal.

De omzet uit de zoekmachine Google Search steeg met 1,8 procent tot 40,36 miljard dollar. Bij videoplatform Youtube daalden de advertentie-inkomsten wel met 6,87 procent tot 6,7 miljard dollar.

Dankzij groei in de Cloud-activiteiten, die voor het eerst ook winstgevend waren, wist Alphabet de totale omzet met 2,6 procent te doen toenemen tot 68 miljard dollar (zo’n 62 miljard euro). De nettowinst kwam uit op 15 miljard dollar (13,7 miljard euro). Dat is 8,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.