Zuid-Afrika stapt niet uit Internationaal Strafhof

President Cyril Ramaphosa had aangegeven dat ANC gevraagd heeft om het land terug te trekken uit het Strafhof. — © via REUTERS

“Het presidentschap wil verduidelijken dat Zuid-Afrika ondertekenaar blijft van het Statuut van Rome”, klinkt het in een mededeling. Het Statuut regelde de oprichting van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De boodschap volgt op uitspraken van president Cyril Ramaphosa, lid van ANC. Die had tijdens een persconferentie aangegeven dat ANC gevraagd heeft om het land terug te trekken uit het Strafhof.

Zuid-Afrika blijft nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. In maart vaardigde het Internationaal Strafhof een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen Poetin. Die zou in augustus voor een top van de BRICS-landen naar Zuid-Afrika afzakken. Als lid van het Internationaal Strafhof zou Zuid-Afrika Poetin dan in principe moeten arresteren.