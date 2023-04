Vliegtuig met geëvacueerden uit Soedan, waaronder Belgen, geland in Eindhoven

Het vliegtuig vertrokken uit Jordanië met 104 mensen aan boord: 40 Nederlanders en 64 mensen met andere nationaliteiten, waaronder een onbekend aantal Belgen maar ook Soedanezen, Britten en Syriërs. Eén van de geëvacueerden had een schotwonde, en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om een Nederlander, en dus niet om Wim Fransen, de Belgische VN-medewerker die vorige week dinsdag door collega’s gewond werd aangetroffen in Khartoem.

Ook op de Parijse luchthaven Charles-de-Gaulle is woensdagochtend een vliegtuig met geëvacueerden uit Soedan geland, daar ging het om een groep van 245 Fransen en andere geëvacueerden. Behalve Fransen zaten daar ook Nederlanders, Italianen, Nieuw-Zeelanders, en Soedanezen bij.

“Geen aanwijzingen dat generaals willen praten”

Soedan is sinds anderhalve week het toneel van gevechten tussen het regulieren leger en paramilitaire eenheden van de Rapid Support Forces-militie. Daarbij kwamen tot nu toe al zeker 400 mensen om het leven.

De strijdende partijen zijn inmiddels niet bereid tot ernstige onderhandelingen. Zowel president en legerleider Abdel Fattah al-Burhan als militieleider Mohammed Hamdane Dagalo van de RSF blijven ervan overtuigd dat “een militaire overwinning op de andere mogelijk blijft”, heeft VN-gezant in Soedan Volker Perthes gezegd tijdens een spoedoverleg van de VN-Veiligheidsraad. “Dat is een misrekening”, aldus Perthes vanuit de havenstad Port Sudan. De VN-gezant zegt in regelmatig contact te staan met de twee generaals.

Ondanks een staakt-het-vuren van 72 uur dat dinsdag inging, blijft het geweld oplaaien. In sommige delen van het land houdt het staakt-het-vuren wel stand, maar elders escaleert het geweld. Dat is onder meer het geval rond de internationale luchthaven van hoofdstad Khartoem, de officiële residentie van de president, militaire sites, en andere strategische locaties.

In Khartoem-Noord en Omdurman, die beide deel uitmaken van de stedelijke agglomeratie rond Khartoem, gaan de luchtaanvallen en beschietingen verder. Daarnaast tonen de strijdende partijen “weinig respect voor burgers, ziekenhuizen en zelfs niet voor voertuigen die gewonden en zieken vervoeren”, zegt Perthes.

De twee generaals pleegden in 2021 samen een staatsgreep, maar raakten de voorbije maanden gebrouilleerd. Een akkoord over de overgang naar een burgerlijk bestuur hield in dat de paramilitaire RSF in het leger opgenomen zou worden, maar Dagalo verzette zich daartegen.