Sarah Schlitz stapt zelf op uit Vivaldi: kroniek van een aangekondigd ontslag

Wat velen hadden verwacht, is nu ook uiteindelijk gebeurd. Na de druk die de voorbije dagen groter en groter werd, heeft staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) de handdoek in de ring gegooid.

Haar lot hing al dagenlang aan een zijden draadje en nu stapt de ecologiste uiteindelijk zelf op. Na een zoveelste nieuw element was de situatie voor Schlitz ook onhoudbaar geworden. Dat ze een persoonlijk logo gebruikte bij organisaties die ze sponsorde, was sowieso al een overtreding van de wet waarvoor de controlecommissie van de Kamer haar vorige week een berisping gaf. Schlitz bood haar excuses aan, maar nadien bleek echter dat ze ook had gelogen. De staatssecretaris zei eerst dat ze nooit de opdracht had gegeven om het logo te gebruiken, terwijl in een subsidiegids stond dat de organisaties verplicht waren om het logo te afficheren.

Krediet op

Het was het begin van het einde voor Schlitz. N-VA-Kamerlid Sander Loones eiste vorige donderdag haar ontslag. In eerste instantie gaf premier Alexander De Croo de groene politica alleen maar een uitbrander, maar haar krediet was bij de meerderheid zo goed als op. De coalitiepartners weigerden donderdag ook om Schlitz zomaar de absolutie te geven en beslisten de stemming over haar lot in de Kamer een week uit te stellen. Het signaal voor oppositie en media om dieper te beginnen graven naar het doen en laten van de staatssecretaris.

Onze krant vond dinsdag nog een organisatie waar het persoonlijke logo van Schlitz werd gebruikt. Het ging om EMWA, een tijdelijk opvanghuis voor lgbtqia+ jongeren op de vlucht voor hun “homofobe of transfobe” ouders. Een post van een medewerkster op sociale media waarin de N-VA werd gelinkt aan de nazi’s deed de Ecolo’ster nog dieper in het moeras wegzakken. De premier dwong Schlitz tot nieuwe excuses die in Vlaanderen bovendien op hoongelach werden onthaald. De staatssecretaris liet weten dat het parlementaire werk van Sander Loones niet te vergelijken valt met de misdaden van het naziregime.

Nieuwe onthulling

Ecolo bleef haar partijgenote verdedigen, maar een nieuwe onthulling van de Franstalige krant La Dernière Heure gaf Schlitz het finale duwtje. La DH ontdekte via het opsnorren van oude webpagina’s dat het persoonlijke logo van Schlitz ook op een folder en de site prijkte van de vzw Bruzelle, maar dat het eind vorig jaar na wrevel die daarover op kabinetten leefde werd verwijderd door Ecolo. Volgens de krant het bewijs dat Schlitz in november 2022 al wist dat de praktijk niet kon, terwijl ze daarover later andere geluiden liet horen.

“Schadelijke dimensie”

De kroniek van een aangekondigd ontslag dus. Schlitz kondigde haar vertrek woensdagmorgen aan op La Première (RTBF). “Wanneer ik deze studio verlaat, zal ik mijn ontslag aanbieden aan de premier. Ik heb een fout gemaakt waarvoor ik mij heb verontschuldigd, maar vandaag heeft de controverse een schadelijke dimensie gekregen. Het neemt het hele politieke en medialandschap over, en het wordt ondraaglijk. Ik ben niet daarvoor in de politiek gegaan. Ik ben in de politiek gegaan voor waarden, voor sociale rechtvaardigheid, voor een samenleving die vrouwen en kinderen beschermt, voor een meer gelijke en rechtvaardige samenleving. Vandaag wil ik een stap opzijzetten om deze strijd en alle lopende projecten door te laten gaan”, verklaarde Schlitz.

Petra De Sutter: “Druk was te groot geworden”

Groen-vicepremier Petra De Sutter noemt het ontslag een jammerlijke zaak. “De druk was zo groot geworden dat ze zelf heeft besloten om ontslag te nemen. Ze had achteraf gezien misschien sneller haar fout moeten toegeven, maar ze heeft heel verdienstelijk werk geleverd en veel stenen verlegd in de rivier”.

Wie Schlitz op de post van Gelijke Kansen nu vervangt, is nog niet duidelijk. Sander Loones vindt dat ze helemaal niet moet vervangen worden. “Een zittende minister kan komend jaar haar taken overnemen. Zo toont de politiek dat ze ook op zichzelf kan besparen. Dat zou de rampzalige begroting van De Croo alvast ten goede komen.”