Toen ze haar beleidsnota voorstelde, pakte Sarah Schlitz uit met een doventolk, die uitsluitend in het Frans tolkte — © BELGA

Sarah Schlitz neemt ontslag als staatssecretaris. Haar federale parcours, dat al met een blunder begon, eindigt nu ook in mineur. Het verhaal van een hobbelige politieke carrière. “Wat me frustreert, is dat ik door militanten nu gezien word als politica.”