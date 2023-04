Spoorverkeer ernstig verstoord door schade aan bovenleiding in Brussel-Noord

De ochtendspits op het spoor in en rond Brussel is sinds 6 uur woensdagochtend ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding in het station van Brussel-Noord, ter hoogte van perron 3. Wat de schade veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Specialisten van Infrabel zijn ter plaatse om de schade zo snel mogelijk te herstellen, klinkt het.