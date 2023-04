Delhaize houdt zelf nog twee winkels dicht uit veiligheidsoverwegingen: “Grens overschreden”

Bij supermarktketen Delhaize zijn woensdag nog twee winkels gesloten. Het gaat om winkels in Bergen en Brussel (Elsene-Flagey), die door Delhaize zelf werden gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat bevestigt woordvoerder Roel Dekelver.

Er zijn woensdag dus geen winkels meer gesloten door vakbondsprotest tegen de aankondiging van Delhaize dat het zijn 128 eigen supermarkten wil verzelfstandigen.

Delhaize besliste enkele dagen geleden om de winkels in Bergen en Flagey enkele dagen gesloten te houden, wegens “feiten van vandalisme waardoor de veiligheid van de werknemers en klanten niet kan worden gegarandeerd”, klonk het eerder. Meer details wil het bedrijf niet kwijt. “Maar een grens is overschreden.” Enkele werknemers zouden ook een klacht hebben ingediend. Het personeel van die twee winkels dat wil werken, wordt naar andere filialen gestuurd. Wie niet wil werken, kan staken of verlof nemen.

Het sociaal overleg zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij. Op dinsdag 2 mei zitten directie en vakbonden opnieuw bijeen over de plannen.