De offergaven van fruit, bloemen, brood, graan en zoetigheden. Rechts: Ludo Ceulemans is solitair wicca, ook zijn partner An Swaegers houdt zich met moderne hekserij bezig. — © JHS, KMA

Oelegem

Langs een wandelpad in een bos in Oelegem (Ranst) duiken sinds februari af en toe appelen, druiven, granen, bloemen maar ook speculaas en toffees op rond twee bomen. En dat is niet toevallig. “Dit gebeurt niet alleen in België.”