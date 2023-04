Haar stiefzonen zaten jaren in instelling na “valse beschuldigingen”, nu moet ze zich verantwoorden voor assisen: “De jongens willen erkenning”

Een 41-jarige Brugse die beschuldigd wordt van foltering van haar minderjarige stiefzonen zal dan toch, samen met drie medebeklaagden, voor assisen moeten verschijnen. De stiefzonen zaten jarenlang in een instelling nadat hun stiefmoeder hen beschuldigd had van onder meer brandstichting, vernielingen en doodsbedreigingen.

In 2009 begon V.V. een relatie met Bruggelinge W.M. (49), die twee zonen had uit haar vorige relatie. In 2010 stapten de dames in het huwelijksbootje en kregen ze ook samen een dochtertje. Maar V.V. wou zich ontdoen van de jongens van haar partner en schreef papiertjes met verwensingen en brieven met doodsbedreigingen aan zichzelf, de moeder van de jongens en hun dochtertje. De auto werd bekrast en er werd ook meermaals brand gesticht. Omdat de brieven in het kinderlijk handschrift van de jongens, toen amper 9 en 11 jaar oud, waren opgesteld, werden ze meteen verdacht.

Ondanks hun ontkenningen, werden ze niet geloofd. Hun eigen vader sloeg hen zelfs om hen te doen bekennen. Vader D.V. en zijn nieuwe partner P.V. sloten de jongens soms dagenlang op in hun kamer en plaatsten zelfs een alarm om te verhinderen dat ze zouden ontsnappen en nieuwe feiten plegen. De twee jongens belandden in jeugdinstellingen en psychiatrische ziekenhuizen. Toch bleven er doodsbedreigingen arriveren bij de moeder.

Handschrift vervalst

Bij een exemplaar van 15 juni 2012 – de jongens verbleven toen in een psychiatrisch ziekenhuis – stak zelfs een uit elkaar getrokken Playmobilpoppetje. Eind 2013 kwam stiefmoeder V.V. dan toch in het vizier en toen haar DNA werd gevonden op het Playmobilpoppetje, viel de puzzel in elkaar. Een schriftdeskundige kwam ook tot de conclusie dat V.V. de brieven zelf had geschreven en het handschrift van haar stiefzonen had vervalst.

De raadkamer verwees het hele dossier door naar de correctionele rechtbank, maar die verklaarde zich in november vorig jaar onbevoegd. Foltering van minderjarigen moet immers door een hof van assisen worden behandeld. In beroep probeerde de advocate van V.V. nog te verwijzen naar de raadkamer, maar de voorzitter van het hof blokte haar meteen af. “Dat was een fout. Foltering van minderjarigen is nu eenmaal assisen. Wij kunnen er toch geen meerderjarigen van maken?”

Onbevoegd voor hele zaak

Dat werd nu ook bevestigd in het arrest. V.V. zal dus zeker voor het assisenhof moeten verschijnen. Drie andere betrokkenen die onder meer vervolgd worden voor de slagen aan de jongens, vroegen het hof om hun zaak af te splitsen zodat zij niet mee naar het assisenhof moeten. Maar omdat alle feiten nauw met elkaar verweven zijn, besliste het hof zich voor de hele zaak onbevoegd te verklaren. Ook zij zullen zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden.

De 70-jarige grootvader van de jongens reageert met gemengde gevoelens. “We hadden dit verwacht. Al hebben de jongens het nog steeds erg lastig. Zij voelen zich nog steeds niet vrijgesproken. Intussen zijn de schuldigen ook nog steeds niet gestraft. Maar de jongens willen ook geen bloed zien. Ze willen erkenning. Nu zal de mallemolen weer herbeginnen.”