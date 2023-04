Nederlandse regering trekt 600 miljoen euro uit voor subsidie van tweedehands elektrische auto’s

Om ervoor te zorgen dat meer mensen een tweedehands elektrische auto kunnen aanschaffen, trekt de Nederlandse regering 600 miljoen euro uit. Na berichtgeving van RTL Nieuws bevestigen meerdere Haagse bronnen dat een dergelijke subsidieregeling in de maak is. Momenteel worden elektrische auto’s vaak naar het buitenland geëxporteerd als ze van eigenaar wisselen, omdat deze tweedehands te duur zijn voor veel Nederlanders.

De maatregel is onderdeel van een groter pakket maatregelen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Het kabinet wil toe naar een CO2-reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. Vorige maand schreven ambtenaren in een belangrijk advies dat een extra reductie van 22 megaton CO2 nodig is om deze doelen te halen. Dat is precies de reductie van het pakket dat nu voorligt.

Het kabinet geeft ook 90 miljoen euro uit om meer laadpalen neer te zetten. Ook zullen grote vervuilers zwaarder worden belast. Momenteel wordt de belasting lager naarmate bedrijven meer energie verbruiken. Daar moet van het kabinet een einde aan komen.

Eerder was het plan om leasemaatschappijen te verplichten om vanaf 2025 hun hele wagenpark te elektrificeren, maar dat is van tafel. In plaats daarvan worden werkgevers verplicht om de CO2-uitstoot van dienstreizen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om de trein te nemen.