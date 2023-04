Verdachten van oorlogsmisdaden ontsnapt uit Soedanese gevangenis

Een vroegere medestander van de afgezette Soedanese dictator Omar al-Bashir die gezocht wordt voor misdaden tegen de menselijkheid, is samen met andere medestanders op de loop gegaan uit de gevangenis. Het doet de vrees ontstaan voor nieuwe complicaties in het land dat momenteel al meegesleurd wordt in een conflict tussen twee legergeneraals. Bashir zelf zit ook niet meer opgesloten, en werd overgebracht naar een militair ziekenhuis.

Ahmed Haroun zat samen met andere hoge verantwoordelijken, onder wie ook Bashir, opgesloten in een gevangenis in hoofdstad Khartoem. In een toespraak die dinsdagavond op de Soedanese tv werd uitgezonden zegt Haroun dat hij en andere collega’s op vrije voeten zijn. “We hebben nu zelf de verantwoordelijkheid voor onze bescherming, op een andere plaats”, klonk het.

Bashir, Haroun en vier andere Soedanezen werden door het Internationaal Strafhof gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de westelijke regio Darfoer. Volgens het regeringsleger werden de mannen bevrijd door de paramilitaire Rapid Support Forces. Die zouden de poorten van vijf gevangenissen hebben geopend.

Bashir zou dan weer al voor de start van de gevechten in Soedan, een tiental dagen geleden, naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Dat zeggen bronnen in dat ziekenhuis aan persbureau Reuters. Na een heerschappij van dertig jaar werd Bashir in 2019 van de macht verdreven na straatprotesten. Een deel van het leger, onder wie de twee generaals die nu elkaar bekampen, kozen eieren voor hun geld en schaarden zich achter het volk. Bashir ging de cel in voor corruptie.