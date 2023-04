Dertiger aangehouden na vondst van cannabisplantage in Hoboken

In Antwerpen is een 35-jarige man opgepakt en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van teelt van verdovende middelen. Dat meldt het Antwerpse parket. De arrestatie gebeurde naar aanleiding van de vondst van een cannabisplantage in een woning in Hoboken.

De Antwerpse politie was getipt over een mogelijke plantage in een pand aan de Sint-Bernardsesteenweg in het district Hoboken. De politie ging over tot een huiszoeking in de woning zelf en bij de eigenaars van het pand. De speurders troffen twee kweekruimtes voor cannabis aan, met droognetten met daarin een oogst van bijna 28 kilogram cannabis. Er werden ter plaatse ook twee verdachten opgepakt, van wie er uiteindelijk een werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

Het parket laat nog weten dat ook in het district Merksem een cannabisplantage werd aangetroffen, in een ander onderzoek. In een pand aan de Bredabaan werden 821 plantjes gevonden.