Hooggeplaatste Iraanse geestelijke gedood bij aanslag

Een hooggeplaatste Iraanse geestelijke is woensdag omgebracht bij een aanslag in het noorden van Iran. De dader werd opgepakt, meldt het Iraanse officiële persbureau Irna.

De feiten gebeurden in de stad Babolsar, aan de Kaspische Zee en ongeveer 230 km ten noorden van Teheran. De 75-jarige Abbas Ali Soleiman was een van de 88 leden van de Raad van Experts die beslist over de aanstelling van de hoogste religieuze leider van het land.

De Raad van Experts bestaat uit religieuzen die elke acht jaar herkozen moeten worden. Hun kandidaat voor de Raad moet goedgekeurd worden door de Raad van Hoeders. De Experts stellen de hoogste religieuze leider aan, maar moeten hem ook controleren en kunnen hem afzetten. Vandaag bekleedt Ali Khamenei de hoogste positie in Iran, en dat al sinds 1989.