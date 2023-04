Primeur in Belgisch voetbal: Nathalie (24) fluit wedstrijd met bodycam en fungeert als gezicht van campagne tegen discriminatie

Nathalie De Volder is een van de drie gezichten van een nationale campagne tegen discriminatie in het voetbal. De 24-jarige Ekselse krijgt als scheidsrechter geregeld vrouwonvriendelijke opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Wij namen de proef op de som en volgden De Volder tijdens een jeugdmatch met een bodycam, een primeur in het Belgische voetbal. “Ik hoop dat de mensen op en naast het veld meer respect voor elkaar krijgen.”