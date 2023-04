Straat in Antwerpen tijdlang afgesloten na melding van gijzeling: man opgepakt

De omgeving van de Oudaan was woensdagmorgen een tijdlang volledig afgesloten na een melding van een mogelijke gijzeling. Het incident speelde zich af in de privésfeer. Niemand raakte gewond, de politie kon een man uiteindelijk oppakken en meenemen voor verhoor.

De politie kreeg rond 10.30 uur een onrustwekkende telefoon. “Een maatschappelijk werker verwittigde de hulpdiensten omdat er in de Korte Gasthuisstraat mogelijk een gijzeling gaande was. Een vrouw werd er bedreigd door haar vriend, die een wapen had”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

De politie kwam meteen massaal ter plaatse en stelde een ruime perimeter in de omgeving in. “Zo’n 45 minuten na de aanvankelijke melding van de maatschappelijk werker stapte de vrouw zelf buiten het appartement. Het snelleresponsteam kon daarna haar vriend overhalen zich over te geven”, zegt Migom.

De man werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en zal daarna verhoord worden over de feiten. Omdat het om een incident in de privésfeer gaat, wil de politie niet meer info kwijt. Het wapen waarvan sprake zou een BB-gun te zijn. Intussen is de perimeter weer opgeheven.

© sare

© sare