Opnieuw honderden migranten aangekomen op Lampedusa, Italiaanse kustwacht vindt ook twee lichamen

Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn sinds woensdagochtend ongeveer 430 migranten op 10 boten aangekomen. Dat meldt persbureau Ansa. De kustwacht trof ook de lichamen van twee vrouwen aan bij zoekacties voor de kust van het eiland, toen ze moest uitrukken voor een reddingsactie. Bij die actie werden woensdagochtend vroeg 62 mensen in nood gered.

De voorbije dagen hebben veel mensen de gevaarlijke overtocht naar Lampedusa gemaakt. Dinsdag kwamen in totaal ongeveer 670 migranten aan op 20 boten. Zij komen terecht in het opvang- en registratiekamp voor asielzoekers op Lampedusa. Het kamp, dat zo’n 400 plaatsen heeft, zit echter overvol. Volgens Ansa verblijven er momenteel 2.600 mensen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi bracht dinsdag een bezoek aan het eiland. Hij beloofde toen om snel mensen over te brengen naar Sicilië.

Lampedusa ligt tussen Sicilië en Noord-Afrika. De Tunesische kuststad Sfax ligt bijna 190 kilometer verderop. Vele mensen proberen om met boten uit Tunesië en Libië naar Lampedusa, Malta en Sicilië of het Italiaanse vasteland te varen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al meer dan 36.000 mensen aangekomen. Dat is heel wat meer dan in dezelfde periode vorig jaar (meer dan 9.000).