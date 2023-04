225.000 euro aan Nespresso-capsules en toestellen gestolen uit loods in haven: vader en zoon riskeren gigantische schadeclaim

Twintig paletten Nespresso capsules en koffietoestellen werden gestolen uit een loods in de Gentse haven. Het doel was om die in Marokko door te verkopen. Camerabeelden leidden de speurders naar een werknemer van het havenbedrijf. Samen met zijn vader stond hij woensdag voor de rechter.

“Het begon met een paar dozen en zo is het gegroeid naar paletten”, pleitte advocaat Jeroen De Man. De werknemer van het havenbedrijf zat in financiële nood en “werd verleid tot de zwendel”. Met een handlanger, zijn vader, huurde hij een bestelwagen om materiaal vanuit de loods te pikken.

Taakverdeling

Deze brachten ze naar een opslagplaats in het Brusselse. Vandaar werden ze doorverkocht naar Marokko. Dankzij camerabeelden kon de politie de gehuurde bestelwagen traceren en die leidde naar de loods. Vier beklaagden moesten zich woensdag verantwoorden voor rol in de feiten.

Volgens het openbaar ministerie werkten de mannen “georganiseerd en op bestelling”. Iedereen had zijn taak, sprak de procureur, als dief, als chauffeur of als heler. De mannen riskeren tot 30 maand cel, deels met uitstel. Eén beklaagde liet verstek, over de rol van één heler was twijfel.

Schadeclaim

Het vonnis valt op 10 mei. De vader en zoon bekenden, maar de rechter was fors voor de vader. “U had nee moeten zeggen, op uw zoon inpraten”, klonk het. Het duo hangt een grote schadeclaim boven het hoofd. De waarde van de gestolen goederen werden geschat op 225.000 euro door Nespresso zelf.

De advocaten van de beklaagden vroegen om de schadeclaim te beperken. “Hij eet nu al iedere dag boterhammen met confituur”, pleitte De Man. “Honderdduizenden euro’s kan hij niet betalen.” Daarop pikte advocaat Alayu Teffera Simon in. “De berekening is gewoon veel kleiner.”