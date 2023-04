Jonge Duivel Ameen Al-Dakhil ziet Premier League-droom in vervulling gaan: “Een geweldig gevoel”

Burnley pakte dinsdagavond de titel in de Engelse Championship en keert een jaar na degradatie meteen terug naar de Premier League. Het team van Vincent Kompany, die zondagavond nog verkozen werd tot Coach van het Jaar in de competitie, won met 0-1 op het veld van Blackburn Rovers na een prachtig doelpunt van invaller Manuel Benson (ex-Antwerp en Racing Genk). Naast Benson mocht ook Ameen Al-Dakhil (ex-STVV) in actie komen in de allesbepalende titelmatch. Al-Dakhil startte in de basis en speelde de volledige wedstrijd.

“Het voelt geweldig”, blikt de 21-jarige centrale verdediger terug. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben gevochten tot het einde en de klus geklaard.”

Al-Dakhil was ook vol lof voor zijn ploegmaat Manuel Benson, die zijn ploeg in de tweede helft met een fenomenaal afstandsschot naar een delirium trapte. “Benson met zijn linkervoet is gek. Het is ongelooflijk wat hij kan, maar iederéén heeft er tot het einde voor gevochten. We hebben alles gegeven.”

Al-Dakhil speelde in het begin van het seizoen nog bij STVV maar maakte deze winter de overstap naar Burnley. Het jeugdproduct van Standard kwam zes wedstrijden in actie in de Championship en mag volgend jaar zijn debuut vieren in de Premier League. “Het betekent alles voor mij”, aldus de Belgische belofte-international. “Het was altijd al mijn droom om in de Premier League te spelen en nu gaat het ook echt gebeuren. Het is ook de eerste keer dat ik kampioen word: een geweldig gevoel dat ik nooit zal vergeten.”