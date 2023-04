Berlusconi nog steeds in ziekenhuis, maar ondertussen “stabiel”

De gezondheidstoestand van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is de afgelopen dagen verder verbeterd. Daardoor bevindt Berlusconi zich in een “stabiele toestand”, zo klinkt het woensdag in een mededeling van het San Raffaeleziekenhuis in Milaan. De artsen maken voorts melding van een “optimaal en overtuigend herstel van zijn orgaanfuncties”. Een prognose over wanneer Berlusconi uit het ziekenhuis ontslagen zou kunnen worden, werd nog niet gegeven.