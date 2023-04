Dat zou pas een stunt zijn: Wrexham-eigenaars Rob McElhenney en Ryan Reynolds proberen Gareth Bale op ludieke wijze uit voetbalpensioen te lokken

Het sprookje zet zich verder. Vorig weekend promoveerde AFC Wrexham voor het eerst sinds 2008 naar de League Two, maar de honger van eigenaars Ryan Reynolds en Rob McElhenney is nog niet gestild. Voor hun terugkeer naar het profvoetbal probeert McElhenney op ludieke wijze ene Gareth Bale terug naar het voetbal te halen. “Laten we golfen, dan zal ik je heus niet vier uur lang proberen te over te halen.”

Na een 1-3 zege bij Boreham Wood afgelopen weekend, verzekerde Wrexham zich van promotie naar de League Two, het vierde niveau in Engeland. Daardoor trekt de Engelse club voor het eerst in 15 jaar naar het profvoetbal, maar om daar ook hoge ogen te gooien zal er een kwaliteitsinjectie nodig zijn. Eigenaar Rob McElhenney probeerde alvast op z’n eigen manier Gareth Bale naar Wrexham te halen. Bale had via Twitter zijn felicitaties gedeeld voor de promotie van Wrexham, dus rook McElhenney z’n kans om Bale te benaderen.

“Hey Gareth Bale, laten we een potje golf spelen waarin ik jou absoluut niet vier uur lang ga proberen te overtuigen om terug te keren op het voetbalveld voor een magisch, laatste seizoen”, post hij bij het filmpje met de felicitaties van Bale. Of de voormalige Welshe ster van Real Madrid en Tottenham een terugkeer naar het voetbal ziet zitten, valt nog af te wachten. Bale is namelijk bezig aan zijn golfcarrière.