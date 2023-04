Overgelopen vanuit Wagner, nu aangeklaagd voor caféruzie: “Ik ben diep beschaamd”

Medvedev (r.) in de Noorse rechtbank, naast zijn advocaat. — © via REUTERS

Een voormalige commandant van de Russische Wagner-groep die asiel had aangevraagd in Noorwegen, is daar aangeklaagd na een caféruzie.

Andrei Medvedev stak de grens tussen Rusland en Noorwegen in januari over en wordt beschouwd als het eerste lid van de Wagner-groep die overliep naar het Westen. Maar zijn verblijf in Noorwegen, waar hij asiel heeft aangevraagd, verliep niet zonder problemen.

De man moest voor de rechter verschijnen na gebeurtenissen net buiten een café in Oslo op 22 februari. De voormalige militair pleitte schuldig aan drie aanklachten, maar ontkent een vierde aanklacht.

Volgens de openbare aanklager heeft Medvedev op die 22ste februari gevochten op de stoep van het café in Oslo. Toen een politieagent probeerde tussen te komen, zou hij die agent verhinderd hebben om dienst werk te doen en later op het politiebureau een agent hebben aangevallen. Dat laatste ontkent Medvedev. Wat hij wel toegeeft, is dat hij drie weken later op straat liep met een luchtdrukgeweer.

Volgens de politieagent was Medvedev “zichtbaar dronken” en “in vechtmodus” tijdens de caféruzie. Medvedev zelf zei op de rechtbank dat hij zich “diep beschaamd” voelt over wat er is gebeurd. Zijn advocaat wijt de gebeurtenissen aan dronkenschap. De beschuldiging over een aanval op het politiekantoor doet hij af als een “misverstand” vanuit een “instinctieve reactie op de pijn van het geboeid zijn”. Het geweer had hij op zak uit “zelfverdediging”.

LEES OOK. Deserteur van Wagner Group getuigt over gruwel: “Ze verzamelden de jongens die niet wilden vechten en schoten hen neer voor de nieuwkomers”

Medvedev haalde in januari wereldwijd de krantenkoppen toen hij de grens over vluchtte en getuigde over wat hij had meegemaakt. Hij was in dienst gegaan bij de Wagner-groep en meteen naar het front gestuurd, maar daar besefte hij na een week dat hij moest vluchten.

“In het begin had ik tien mannen onder mijn bevel, maar dat werden er meer toen ze gevangenen begonnen te rekruteren. Allemaal doden die werden aangevoerd, steeds meer. Aan het eind kon ik zelfs niet meer tellen hoeveel mannen ik onder mij had. Ze waren in constante rotatie: doden, meer gevangen, nog meer doden, nog meer gevangenen.”

“Ze verzamelden de jongens die niet wilden vechten, en schoten hen neer voor de nieuwkomers. Ik zag zelf hoe ze twee gevangenen die weigerden te vechten neerschoten, waarna de nieuwelingen hen moesten begraven in de loopgraven.”

De uitspraak van de rechtszaak in Noorwegen is er op 2 mei. Een uitzetting is niet aan de orde. (kba)

LEES OOK. Huurling van Wagner Group die Rusland ontvluchtte aangehouden door Noorse politie