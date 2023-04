Waarom je kinderen best geen krijtjes geeft op een erfgoedsite: 230 jaar oud standbeeld krijgt make-over

Hoog in de lijst van dingen waar je beter twee keer over nadenkt voor je ze doet: krijtjes uitdelen aan kinderen voor een bezoek aan een museum of een historische erfgoedsite. Bij Croome Court, een 18de-eeuws landhuis in het Britse Worchestershire, weten ze er alles van: een 230 jaar oud standbeeld werd er het weerloze slachtoffer van krabbelgrage kinderen.

Absolute zekerheid dat het kinderen zijn die het standbeeld hebben toegetakeld, is er niet, maar bij de Britse National Trust, de organisatie die instaat voor monumentenzorg, hebben ze toch een donkerbruin – of -blauw – vermoeden. Het onhandige gekrabbel op het gezicht, de ledematen en de torso van het 230 jaar oude beeld laat dan ook weinig ruimte voor twijfel. Temeer omdat er tijdens een evenement in de paasperiode ‘activity packs’ met krijtjes waren uitgedeeld aan kinderen.

Ook de torso van het standbeeld moest eraan geloven. — © National Trust

Het standbeeld van een Romeinse waternimf is van de hand van de Britse beeldhouwer John Bacon, die het schiep tussen de late jaren 1780 en de vroege jaren 1800. Het bevindt zich in de tuinen van Croome Court, een 18de-eeuws landhuis in de Engelse West Midlands.

Op hetzelfde landgoed werd ook een gedenksteen ter nagedachtenis van landschapsarchitect Lancelot Brown op gelijkaardige wijze ontsierd, zo laat de National Trust weten.

De gedenksteen voor Lancelot Brown. — © National Trust

“We zijn ontzet dat dit gebeurd is en het personeel van Croome Court was begrijpelijkerwijs van streek door hun ontdekking”, zegt een woordvoerder van de National Trust in een verklaring. “Gelukkig is men erin geslaagd om het krijt van het standbeeld te verwijderen zonder de hulp van externe specialisten of dure materialen.”