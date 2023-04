DE INSIDER. Waarom staan we tegenwoordig zó vaak in de file? “Elke dag 2.000 km, dat is van hier tot in Moskou”

Het is élke dag prijs, sinds de paasvakantie. File, file, file. Zeker in en rond Antwerpen verlies je makkelijk een uur. Hoe komt dat toch? Ging dat door de lockdown en thuiswerk niet allemaal veranderen? “Het klinkt vreemd, maar door telewerk is het probleem net groter geworden”, zegt onze mobiliteitsexpert Koen Baumers. “En rijvakken bijbouwen, dat gaat het écht niet oplossen.”